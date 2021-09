Erster Schultag startete mit Tests: Schulanfang an der VS Lustenau Kirchdorf

Die Sommerferien sind vorbei, am Montag war der erste Schultag. VOL.AT war zu Besuch in der Volksschule Lustenau Kirchdorf.

Für Vorarlbergs Schüler ging es am Montag wieder ab in die Klassen. Auch für 360 Schüler, davon 104 Erstklässler, an der VS Lustenau Kirchdorf. "Heuer in Coronazeiten ist es ein bisschen anders als sonst", meint Direktor Christoph Wund. "Normalerweise versammeln wir uns auf dem Schulplatz und teilen dann die Kinder in einem Ritual den Klassen zu." Heuer war das nicht möglich. Als allererstes war diesmal das gemeinsame Testen in den Klassen angesagt. Am Ende des Schultages wurden dann die Erstklässler feierlich auf dem Schulhof begrüßt.