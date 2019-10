Erster Pliosaurier in Österreich entdeckt

Die Überreste eines Pliosauriers haben Forscher des Naturhistorischen Museums Wien (NHM) in Oberösterreich entdeckt. Es ist der erste Nachweis dieser Meeressaurier-Art in Österreich und der erste Pliosaurier-Nachweis aus der Kreidezeit im gesamten Alpenraum, berichten sie im Fachjournal "Cretaceous Research". Paläontologe Alexander Lukeneder bezeichnet den Fund als "wissenschaftliche Sensation".

Im Rahmen einer paläontologischen Grabung des NHM bei Ebensee (OÖ) in der sogenannten Langbathzone, entdeckte Lukeneder einen Zahn, der aus Gesteinsschichten stammt, die vor 132 Millionen Jahren in der unteren Kreidezeit abgelagert wurden. "Ich habe nicht sofort erkannt, was das war, und den Fund eingepackt. Erst mein Kollege Nikolay Zverkov von der Russischen Akademie der Wissenschaften konnte den Zahn als den eines Pliosauriers identifizieren", erklärte Lukeneder gegenüber der APA.