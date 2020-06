Erster ÖBB-Nachtzug nach Corona-Pause abgefahren

Die ÖBB haben am Freitagabend ihre Nachtzugverbindungen nach der Coronapause wieder aufgenommen. Wie der Staatsbetrieb mitteilte, verabschiedeten Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), ÖBB-Chef Andreas Matthä und ÖBB-Personenverkehrs-Vorständin Michaela Huber gemeinsam den ersten Nightjet nach Hamburg. Die ÖBB sind nach eigenen Angaben der größte Anbieter von Nachtreisezügen in Europa.

Neben Einzelplätzen in Sitzwagen, Liegewagen mit vier Abteilen oder im Schlafwagen können künftig auch Abteile in den drei Komfortkategorien als eigenes Privatabteil gebucht werden, hieß es. So können die Fahrgäste mit ihrer Familie oder ihren Freunden in einem eigenen Abteil reisen, ohne dieses mit fremden Mitreisenden teilen zu müssen. Auch würden die Nightjets vor und nach jeder Fahrt gründlich gereinigt, im Bordverkauf gebe es Desinfektionssprays und Masken zu kaufen.