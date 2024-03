Erster NÖ-Weißstorch des Jahres ist in Marchegg gelandet

Im WWF-Auenreservat in Marchegg im Bezirk Gänserndorf ist der erste niederösterreichische Weißstorch des Jahres gelandet. Die Ankunft erfolgte laut einer Aussendung eine Woche früher als im vergangenen Jahr und rund drei Wochen eher als üblicherweise, "was am deutlich zu warmen Winter liegen dürfte". Der erste Storch sei auch schon 2023 der "Sieger" gewesen. "Wir haben ihn an seinem Ring wiedererkannt", teilte der WWF mit.

2023 sei für die Störche in Marchegg ein gutes Jahr gewesen. 43 Paare hätten erfolgreich gebrütet, sechs mehr als noch 2022. 92 Jungvögel seien ausgeflogen, so der WWF in der Aussendung vom Dienstag.