Erster Fritz-Csoklich-Demokratiepreis an Arik Brauer

Der Künstler Arik Brauer (90) wurde Montagabend mit dem Fritz-Csoklich-Demokratiepreis der Styria Media Group ausgezeichnet. Der Maler und Sänger, der als einer der wichtigsten Vertreter der Wiener Schule des "Phantastischen Realismus" gilt, wurde bei der Verleihung im Jüdischen Museum in Wien als gesellschaftlicher Brückenbauer und begnadeter Erzähler gewürdigt.

Brauer hielt dabei ein flammendes Plädoyer für Demokratie und Menschlichkeit. Die Demokratie sei immer gefährdet, es gebe dafür in der Natur kein Vorbild, der Mensch habe sie erfinden müssen, um die in der Natur selbstverständliche und arterhaltende Eigenschaft des Egoismus überwinden zu können. "Wir verteidigen unsere Machtpositionen nicht wie Ziegenböcke mit Beinen und Hörnern und Muskeln im Genick, sondern mit Atombomben. Und so haben wir die Demokratie erfunden", sagte Brauer. Der laut Eigendefinition "berufliche Wunschdenker" plädierte für eine "Weltdemokratie", nur dann könnten die Menschen zufrieden leben.

Ex-Bundespräsident Heinz Fischer betonte in seiner Laudatio auf Brauer, dass dieser es in Bezug auf die Zeit des NS-Terrors zwischen 1938 und 1945 mit dem Leitsatz "verzeihen ja, aber nicht vergessen" halte. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hob hervor, dass Brauer seine persönliche Lebensgeschichte in den Dienst der Demokratie gestellt habe und ein "wichtiger Mahner, aber vor allem Brückenbauer" sei. Seine Reden hätten zur Diskussion herausgefordert, und das benötige die Demokratie. Demokratie werde schließlich nicht nur im Parlament gelebt, Haltung sollte alle in Österreich angehen, so Sobotka.