Erster Beweis für gefrorenes Wasser auf Mondoberfläche

Wissenschafter haben nach eigenen Angaben zum ersten Mal die Existenz von Eis auf der Oberfläche des Mondes nachgewiesen. Über Hinweise auf gefrorenes Wasser auf dem Erdtrabanten hatten Wissenschafter seit Jahren berichtet. Für diese Beobachtungen seien aber immer auch andere Erklärungen wie ungewöhnliche Lichtreflexe infrage gekommen, legten die Wissenschafter am Dienstag dar.

Es sei aber “das erste Mal, dass Wissenschafter einen definitiven Beweis für die Existenz von gefrorenem Wasser auf der (Mond-)Oberfläche haben”, sagte Shuai Li vom Hawaii Institute of Geophysics and Planetology. Das Eis befindet sich demnach im kühlen Schatten von Kratern an beiden Mondpolen. Dort sei es “superkalt”, sagte Li. Die Temperaturen dort steigen demnach nie über etwa minus 150 Grad.

Die vollständige Studie zum Eis auf dem Mond war am Montag im Fachblatt “Proceedings of the National Academy of Sciences” veröffentlicht worden.