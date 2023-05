Erster Bericht zu "Slot-System" bis Ende des Jahres erwartet

Die Verhandlungen zum Lkw-"Slot-System" - einer buchbaren Autobahn für Transit-Lkw auf der Brennerstrecke - dürften sich noch länger hinziehen. Wie die APA aus Tiroler Landhauskreisen erfuhr, wollen die Verantwortlichen auf Beamtenebene bis Ende des Jahres einen ersten Bericht vorlegen. Bis dahin soll es noch mindestens zwei trilaterale Treffen zwischen Bayern, Tirol und Südtirol geben. Auf die Verhandler wartet aber viel Arbeit, nachdem noch viele Fragen offen sind.

Das "Slot-System" dürfte sich - was die maximale Anzahl der Transit-Lkw betrifft - an jenem der altbekannten, umstrittenen Blockabfertigungen orientieren und nicht an einer Jahresobergrenze. Vielmehr soll es Tages- oder gar Stundenkontingente geben. An Blockabfertigungstagen dürfen derzeit maximal 300 Lkw pro Stunde den Tiroler Checkpoint bei Kufstein passieren, das "Slot-System" dürfte künftig Parameter wie Pkw-Verkehrsaufkommen, Unfälle oder Baustellen berücksichtigen.