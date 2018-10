Erste wickelte für Asfinag Kapitalemission per Blockchain ab

Die Erste Group hat nach eigenen Angaben erstmals in Europa eine Kapitalemission vom Anfang bis zum Ende per Blockchain abgewickelt, ohne parallel dazu auf Papier und Dokumente zurückzugreifen. Die staatliche Autobahngesellschaft Asfinag nahm dabei über ein Schuldscheindarlehen 20 Mio. Euro auf. Geldgeber waren unter anderem Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung und Hypo Vorarlberg.

Neu war, dass die Teilnehmer nie zusammenkommen und auch keine Dokumente herumschicken mussten. Alle Informationen wurden in einer Blockchain, einer durch regelmäßige Bestätigung aller Teilnehmer besonders sicheren Datenbank, abgespeichert. Vorteil für alle Teilnehmer: Die Abwicklung geht viel schneller, nämlich in Sekunden statt in Tagen.