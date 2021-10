Erste Verhandlungsrunde bei Handels-KV gestartet

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 415.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Handel sind gestartet. Die Gewerkschaft fordert angesichts der hohen Teuerung einen kräftigen Gehaltsabschluss. "Vom Klatschen wird man nicht satt und kann keine Rechnungen bezahlen", sagte die gewerkschaftliche Chefverhandlerin Anita Palkovich von der GPA vor Verhandlungsbeginn. WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik verwies auf die coronabedingt schwierige Lage für viele Handelsbetriebe.

Die Handelangestellten hätten in der Coronakrise "die Stellung gehalten" und wohl die anstrengendste Zeit in ihrem Berufsleben erlebt, so die Gewerkschafterin vor Journalisten in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien. "Corona kann hier keine Ausrede sein." Die Höhe der Gehaltsforderung wollte Palkovich vorerst nicht nennen. Aufgrund der aktuell hohen Inflationsrate könne aber "die Gehaltserhöhung nicht hoch genug ausfallen".