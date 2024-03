Erste Schülerinnen schließen Fachschule für Gesundheit und Pflege in Vorarlberg ab

Am Donnerstag, dem 29. Februar 2024, feierten am Lernort Feldkirch der Pflegeschule Vorarlberg die ersten Absolventinnen der Fachschule für Sozialberufe, Gesundheit und Pflege (FSGP) mit Schwerpunkt Pflegeassistenz ihren Abschluss.

Landeshauptmann Mag. Markus Wallner und Klassenvorstand DGKP Veith Brüggemann, BScN. überreichten die Zeugnisse. Die fünf frischgebackenen Pflegeassistentinnen werden nun in Vorarlberger Gesundheitseinrichtungen in ihren Beruf einsteigen.

Der Pflegeberuf und Ausbildung

Vielfältig, anspruchsvoll, sinnstiftend, chancenreich – all diese Eigenschaften vereint der Pflegeberuf. Neue attraktive Ausbildungen sollen vor allem auch junge Menschen dazu motivieren, in die Pflege zu gehen. Sei es über die Pflegelehre, die seit Herbst 2023 in Vorarlberg angeboten wird, oder auch über die Fachschule für Sozialberufe, Gesundheit und Pflege (FSGP) mit Schwerpunkt Pflegeassistenz ab dem neunten Schuljahr. Diese wurde im Herbst 2020 von der Pflegeschule Vorarlberg in Zusammenarbeit mit der HLW (Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe) am Institut St. Josef in Feldkirch ins Leben gerufen. Die berufsbildende mittlere Schule endet nach drei Jahren mit dem Abschluss als Betriebsdienstleister:in sowie Bürokauffrau/-mann. Wer möchte, kann dann nach einem halben Jahr Praxis in unterschiedlichen Pflegeeinrichtungen den Abschluss an der Pflegeschule machen.

Eine Ausbildung – mehrere Standbeine

„Der erste Jahrgang der FSGP begann im Herbst 2020 mit 24 Teilnehmer:innen“, berichtet Klassenvorstand DGKP Veith Brüggemann, BScN von der Pflegeschule Vorarlberg am Lernort Feldkirch. In den folgenden Jahren hatte die Klasse so mache Herausforderung zu meistern. So mussten sich die Schüler:innen gleich an zwei Institutionen, die HLW und die Pflegeschule mit ihren unterschiedlichen Ausbildungsmethoden, gewöhnen. An der HLW werden die allgemeinbildenden, wirtschaftlichen und sozialen Unterrichtsfächer angeboten. Die facheinschlägige Ausbildung für die Pflegeassistenz, also die Vorbereitung auf das spätere Berufsleben in Theorie und Praxis, liegt in der Verantwortung der Pflegeschule.

Grundlage für Karriere in der Pflege

Fünf Schülerinnen haben sich dazu entscheiden, nach Beendigung der Fachschule die Ausbildung in der Pflege zu Ende zu führen, und nun erfolgreich ihre Abschlussprüfungen zur Pflegeassistenz abgelegt. Brüggemann ist stolz auf die jungen Frauen, die diesen anstrengenden Weg gemeistert haben: „Sie haben dadurch die Berechtigung für einen tollen Beruf erlangt.“ Besonders freut ihn, dass alle auch in der Pflege arbeiten wollen: „Zwei von ihnen interessieren sich schon für die Aufschulung zum gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Krankenpflege.“ Mit der abgeschlossenen Ausbildung zur Pflegeassistenz stehen den Absolventinnen der Fachschule Gesundheit und Pflege nicht nur viele Türen in den Vorarlberger Gesundheitseinrichtungen offen, sondern auch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.

