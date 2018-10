Erste Schnellladestationen für E-Autos bei OMV und Shell

Die OMV und Shell haben am Donnerstag an drei österreichischen Tankstellen ihre ersten 350-kW-Schnellladestationen für Elektroautos in Betrieb genommen. Die OMV eröffnete die Ladestationen an den zwei Autobahntankstellen Mondsee (Salzburg) und Eisentratten (Kärnten), Shell an der Autobahntankstelle Hohenems (Vorarlberg).

Die beiden Konzerne kooperieren mit dem Joint Venture IONITY der Automobilhersteller BMW, Daimler, Ford und Volkswagen. IONITY möchte mit Standortpartnern bis 2020 rund 400 Schnellladesäulen an den wichtigsten europäischen Hauptverkehrsrouten errichten. Derzeit sind europaweit 27 IONITY-Ladestationen in Betrieb.

Die OMV wird in Kooperation mit IONITY bis Ende des Jahres acht weitere Schnellladestation in Österreich in Betrieb nehmen, wie der Konzern auf Anfrage der APA mitteilte. Shell plant vorerst keine weiteren 350-kW-Ladestationen in Österreich

Die IONITY-Ladestationen an den österreichischen Autobahntankstellen erlauben das gleichzeitige Laden von insgesamt vier Fahrzeugen. Mit einer Ladeleistung von 350 kW sollen die Ladezeiten zum vollständigen Aufladen eines Elektroautos laut IONITY im Durchschnitt zwischen 10 und 15 Minuten dauern.