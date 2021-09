Erste Saisonniederlage für NFL-Champion Tampa Bay

Kein guter Spieltag für die Quarterback-Superstars in der National Football League (NFL): Tom Brady mit Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers und Patrick Mahomes mit den Kansas City Chiefs haben am Sonntagabend (Ortszeit) jeweils Niederlagen kassiert. Der 44-jährige Brady verlor mit den Buccaneers gegen die Los Angeles Rams 24:34. Während die Kalifornier nach drei Spieltagen weiter ungeschlagen sind, gingen die Buccs erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz.

Bereits die zweite Niederlage nacheinander kassierten Mahomes und die Kansas City Chiefs. Dass der 26-Jährige in seinem 49. Match die Pass-Marke von 15.000 Yards so früh knackte, wie kein Quarterback in der nordamerikanischen Profiliga vor ihm, war auch kein Trost: Die Partie gegen Los Angeles Chargers ging mit 24:30 verloren. Zudem musste Kansas-Chefcoach Andy Reid nach der Partie wegen Dehydrierung mit dem Krankenwagen in ein Hospital gebracht werden.

Jamal Agnew von den Jacksonville Jaguars stellte unterdessen einen Rekord bei der 19:31-Niederlage gegen die Arizona Cardinals ein. Einen gescheiterten Rekord-Field-Goal-Versuch der Cardinals über 68 Yards fing Agnew in der eigenen Endzone ab und rannte 109 Yards in die Endzone von Arizona.