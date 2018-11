Erste Niederlage von Marach/Pavic bei ATP Finals

Oliver Marach und Mate Pavic haben am Mittwoch die erste Niederlage bei den ATP Finals in der Gruppe "Knowle/Nestor" kassiert. Die topgesetzte österreichisch-kroatische Paarung unterlag der als Nummer fünf eingestuften US-Paarung Mike Bryan/Jack Sock 4:6,6:7(4).

Trotzdem sind die Halbfinal-Chancen von Marach/Pavic nach dem Auftaktsieg über die French-Open-Gewinner Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA-8) intakt. Ihre letzten Gruppengegner sind am Freitag Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA-3), die ihr erstes Match gegen Bryan/Sock in zwei Sätzen verloren hatten und noch am Mittwochabend (nicht vor 19.00 Uhr MEZ) auf Herbert/Mahut trafen.