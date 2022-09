Erste Niederlage für Zweitliga-Tabellenführer Amstetten

Aufsteiger Vienna hat Tabellenführer Amstetten die erste Saisonniederlage in der 2. Fußballliga zugefügt. Die Wiener gewannen die Sonntagsmatinee auf der Hohen Warte dank Toren von Luca Edelhofer (26.) und Daniel Owusu (95.) verdient mit 2:0 (1:0). Da am Vortag auch Horn (0:2 gegen GAK) verloren hat, liegen die beiden punktgleichen Clubs aus Niederösterreich nur noch zwei Zähler vor dem GAK.

Die Vienna schob sich mit dem ersten vollen Erfolg nach zuletzt fünf sieglosen Spielen auf Rang fünf vor. Nachdem den Wienern in der 22. Minute nach Foul von Sebastian Dirnberger an Lukas Grozurek ein Elfmeter vorenthalten worden war, verwertete Edelhofer wenig später eine Hereingabe, die gleich an drei Amstetten-Spielern vorbei ging.