Erste Niederlage für San Antonio in der "Bubble"

Die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) die erste Niederlage in der "Bubble" der National Basketball Association (NBA) in Orlando hinnehmen müssen. Beim 130:132 gegen die Philadelphia 76ers verzeichnete Jakob Pöltl je vier Punkte, Rebounds und Assists sowie je einen Steal und Block in 24:50 Minuten Spielzeit. Die Texaner fielen auf Platz zehn der Western Conference zurück.

Die Spurs hatten im Schlussviertel ein zwischenzeitliches 87:101 (37. Min.) nicht nur wettgemacht, sondern waren eine Minute vor Schluss sogar 129:125 voran gelegen. Der dritte Sieg schien zum Greifen nahe.

Aber Shake Milton traf bei nur mehr sieben Sekunden auf der Uhr aus der Distanz zum 131:130 und damit zum ersten Sieg für die 76ers nach zuvor zwei Niederlagen in der "Bubble". Joel Embiid steuerte 27 Zähler bei.

Bei den Spurs waren die Routiniers DeMar DeRozan (30) und Rudy Gay (24) die erfolgreichsten Werfer. Sein Team habe sich für das Comeback "leider nicht mit einem Sieg belohnen" können, resümierte Pöltl, der im Finish einen Korbleger nur an den Ring gesetzt hatte.

Nächster Gegner der Texaner sind am Mittwoch (22.00 Uhr MESZ) die Denver Nuggets, die gegen Oklahoma City Thunder mit 121:113 n.V. gewannen. Der serbische Center Nikola Jukic verbuchte dabei 30 Punkte, zwölf Rebounds sowie zehn Assists und damit ein Triple-Double. Überragend agierte auch Anthony Davis mit 42 Zählern und zwölf Rebounds beim 116:108 der Los Angeles Lakers gegen Utah Jazz.

NBA-Ergebnisse vom Montag: Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs (Pöltl je 4 Punkte, Rebounds und Assists) 132:130, Miami Heat - Toronto Raptors 103:107, Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 113:121 n.V., Washington Wizards - Indiana Pacers 100:111, New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 109:99, Utah Jazz - Los Angeles Lakers 108:116:.