Erste NBA-Saisonniederlage für San Antonio in New Orleans

Mit einem 95:98 bei den New Orleans Pelicans haben die San Antonio Spurs nach zuvor zwei Siegen die erste Niederlage im laufenden NBA-Spieljahr hinnehmen müssen. Für den Wiener Jakob Pöltl waren je acht Punkte und Rebounds bisherige Saisonbestleistungen. Zudem verzeichnete der Center zwei Blocks in 23:19 Minuten Einsatzzeit. Die Dallas Mavericks fügten den L.A. Clippers mit 124:73 eine Rekord-Schlappe zu.

San Antonio hatte am Sonntag (Ortszeit) im Smoothie King Center das zweite Spiel binnen 24 Stunden bestritten. Nachdem die Texaner gegen Ende des dritten Abschnitts mit 64:79 zurückgelegen waren, kämpften sie sich noch einmal zurück, konnten sich "aber nicht mit einem weiteren Sieg belohnen", so Pöltl. Rudy Gay war mit 22 Punkten der erfolgreichste Werfer der Spurs, die am Mittwoch den amtierenden NBA-Champion Los Angeles Lakers empfangen.