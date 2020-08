Erste MotoGP-Bestzeit in Spielberg dank Espargaro an KTM

Pol Espargaro hat KTM gleich die erste MotoGP-Bestzeit beim Motorrad-Grand Prix von Österreich 2020 gesichert. Der spanische Werksfahrer war Freitagvormittag im ersten freien Training auf dem trockenem Red Bull Ring in Spielberg mit einer Zeit von 1:24,193 Min. 0,044 Sek. schneller als Vorjahressieger Andra Dovizioso auf Ducati. Der Österreicher Maximilian Kofler (KTM) wurde im FP1 der Moto3 28.

Die Teams warfen in den ersten Freitag-Trainingssessions mehr als üblich in die Waagschale, weil es später am Tag und länger andauernd in der Region heftig regnen soll. Wie einen Monat davor in der Formel 1 finden kommenden und nächsten Sonntag in Spielberg auch in der Motorrad-WM zwei Grands Prix ohne Zuschauer statt.