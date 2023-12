Erste Marlen-Haushofer-Werkausgabe erschienen

"Eigentlich kann ich nur lesen, wenn ich schreibe": Dieses Zitat von Marlen Haushofer (1920-1970) ziert den Schuber, in dem die eben erschienene sechsbändige Werkausgabe der Autorin verpackt ist. "Unter den österreichischen Autorinnen und Autoren, die als Klassiker des 20. Jahrhunderts gelten, war sie die einzige, die noch keine Werkausgabe hatte", sagt die Germanistin und Literaturkritikerin Daniela Strigl. Die Haushofer-Biografin ist eine der Herausgeberinnen der Bände.

Nun gibt es Dank des Claassen Verlags und der Hilfe des Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich eine neue Chance, Haushofer zu entdecken. Die Romane, die zum Teil nicht mehr lieferbar waren, sowie erstmals auch alle in einem Band versammelten Erzählungen sind nun in einer 2,8 Kilogramm schweren Box erhältlich: Rund 2.000 Seiten um etwas über 90 Euro - das sei doch ein gutes Angebot und "eine Einladung zum Haushofer-Lesen", meint Strigl.

Jeder Band hat andere Herausgeber, die eine wissenschaftliche Einordnung vornehmen, und andere Autoren, die in einem Vorwort ihre persönlichen Bezüge zu der im oberösterreichischen Frauenstein Geborenen schildern. So erklärt Clemens J. Setz die Erzählungen zum "Herz ihres Werks" und bekennt: "Jeder hat wohl irgendwann sein 'Wand'-Erlebnis." Auch Antje Rávik Strubel schreibt über "Die Wand": "Ich kann mich an kaum ein Buch erinnern, das die Einsamkeit des Menschen auf eine so grundlegende Weise erfasst."