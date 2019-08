Erste KÃ¤ltekammer im LÃ¤ndle steht in Dornbirn

Die Ganzkörperkältetherapie kommt seit August in Dornbirn zum Einsatz.

Dabei ist die Kältetherapie oder Kryotherapie nichts neues – schon in der Antike wurde Kälte, im speziellen Eis, von Hippokrates zur Behandlung von Krankheiten verwendet und im Mittelalter wurde dann Kälte zur Schmerzbehandlung genutzt. In der heutigen Form kommt die sogenannte Ganzkörperkältetherapie zum Einsatz, bei welcher der menschliche Körper kurzzeitig Temperaturen von bis zu minus 110 Grad ausgesetzt wird. „Diese Temperaturen lösen im ganzen Körper verschiedene Reaktionen aus und dieser schüttet diverse Hormone aus“, erklärt Therapeut Wolfgang Tiefenthaler, dass man bei diesen extremen Minustemperaturen nicht erfriert, sondern „sich der Körper dabei sogar entspannt und gleichzeitig Kraft und Energie tankt“, so Tiefenthaler.

Seit August steht die erste „Kältekammer“ Vorarlbergs in Dornbirn und kann bei verschiedensten Erkrankungen hilfreich sein. „Die erhöhte Endorphinausschüttung hat positiven Einfluss auf die Stimmung und somit kann die Ganzkörperkältetherapie als natürliches Anti-Depressivum bezeichnet werden und als wirksame Hilfe gegen Depression, Stress und Burnout eingesetzt werden“, erklärten dazu Angelika Kaufmann und Wolfgang Tiefenthaler von MAYOKA in Dornbirn. Die schmerzlindernde und anti-entzündliche Wirkung kann bei Patienten mit rheumatologischen Erkrankungen lindernd wirken und auch Hautkrankeiten wie Schuppenflechte oder atopische Ekzeme sprechen gut auf die Kälte an. Auch zahlreiche Sportler nutzen bereits die Kältekammer in Dornbirn und profitieren dabei von den positiven Einflüssen der extremen Kält