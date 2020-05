Erste Kabinettssitzung von Netanyahu und Gantz in Israel

Nur wenige Stunden vor Beginn seines Korruptionsprozesses hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Sonntag die erste gemeinsame Kabinettssitzung mit seinem neuen Partner Benny Gantz abgehalten. Netanyahu sagte: "Diese Regierung vertritt das ganze Volk Israel." Eine der wichtigsten Aufgaben sei der Kampf gegen das Coronavirus.

Am Sonntagnachmittag sollte in Jerusalem der Korruptionsprozess gegen Netanyahu beginnen. Der Premier ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Netanyahu weist alle Vorwürfe zurück. Es ist das erste Mal in Israels Geschichte, dass ein amtierender Ministerpräsident vor Gericht steht.