Erste Hilfe: Jeder fünfte Autofahrer fühlt sich kompetent

Nicht einmal jeder fünfte Autofahrer ist sich sicher, dass er in der Lage wäre, effektiv Erste Hilfe zu leisten. Vor allem, wenn Motorradfahrer betroffen sind, fühlen sich viele unsicher - nur jeder zehnte österreichische Autofahrer weiß im Ernstfall, was zu tun ist. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Online-Autobörse AutoScout24, die im September dieses Jahres durchgeführt wurde.

Demnach haben ältere Verkehrsteilnehmer den Verbandskasten schneller parat, jüngere fühlen sich hingegen kompetenter bei der medizinischen Erstversorgung. Doch insgesamt gaben nur 19 Prozent der rund 500 Befragten an, in jeder Hinsicht kompetent Ersten Hilfe leisten zu können. Zumindest Warnweste und Verbandskasten findet die Mehrheit ohne Problem: 64 bzw. 63 Prozent können im Notfall gezielt darauf zugreifen. Etwas mehr als die Hälfte (56 Prozent) sieht sich zudem in der Lage, eine Unfallstelle sachgerecht abzusichern.