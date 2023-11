Erste Heimniederlage für Fußball-Zweitliga-Spitzenreiter GAK

Der überlegene Zweitliga-Tabellenführer GAK hat in der 14. Runde die zweite Niederlage bezogen. Die Grazer kassierten am Sonntag gegen den FAC Wien mit einem 1:3 (1:2) die ersten Heimpleite der Fußball-Saison. Der Vorsprung des Spitzenreiters beträgt aber weiterhin zehn Punkte, da Verfolger Schwarz-Weiß Bregenz am Samstag gegen St. Pölten mit 2:3 ebenfalls verloren hatte.

Der GAK ging vor 3.700 Fans durch ein verwandelten Elfmeter von Michael Cheukoua (7.) früh in Führung. Danach hatten aber nur noch die Gäste das Wort. Benjamin Wallquist (28.) und Nermin Haljeta (42.) vom Elfmeterpunkt sorgten für die Pausenführung der Wiener. Kurz nach dem Seitenwechsel stellte Haljeta (48.) auf 3:1, was auch bereits der Endstand sein sollte.