Erste Heimniederlage der Feldkircher Handballdamen

Bittere 27:31-Pleite der Montfortstädterinnen gegen die BT Füchse.

FELDKIRCH. Für die Feldkircher Handballdamen gab es in der Women Liga Austria im Heimspiel gegen die BT Füchse mit 27:31 die erste Niederlage vor eigenem Publikum. Die Damen starteten motiviert und mit großer Zuversicht ins Spiel. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, verlor das Team von Trainer Laszlo Almasi den Anschluss in der zweiten Halbzeit und musste sich am Ende geschlagen geben. Allerdings führten Beate Scheffknecht und Co. neunmal in den 60 Minuten und konnten den Vorsprung sogar mehrmals auf zwei Treffer ausbauen. Nikoleta Zizic traf für den Gegner gleich dreizehn ins Schwarze und machte den Unterschied. Zur Spielerin des Abends wurde aus Feldkircher Sicht die Spielerin Monika Haller gewählt, welche neun Tore erzielte. Harte Worte fand Feldkirch Spielerin Julia Bohle nach Spielschluss: „Leider fanden wir nicht richtig ins Spiel und hatten keine gute Abstimmung im Angriff so wie in der Abwehr. Es spiegelte sich unser gesamtes Training dieser Woche im Spiel wieder – wie man trainiert so spielt man auch.“ Mit zwei Niederlagen und ein Sieg liegt Feldkirch nach drei Spieltagen an der neunten Stelle.VN-TK