Erste Group schrieb knapp ein Drittel mehr Gewinn

Dank eines höheren Zinsumfeldes, eines gestiegenen Kreditvolumens und Zugewinnen im Handelsergebnis hat die börsennotierte Erste Group im ersten Halbjahr 2023 ihren Gewinn um knapp ein Drittel (31,0 Prozent) auf 1,5 Mrd. Euro gesteigert. Der Zinsüberschuss legte um 25,5 Prozent auf 3,6 Mrd. Euro zu, das Handelsergebnis drehte von minus 532,5 Mio. in der Vorjahresperiode auf plus 270,4 Mio. Euro. Für 2023 ist eine Dividende von 2,70 Euro je Aktie geplant.

Das Kundenkreditvolumen stieg um 1,4 Prozent (seit Jahresbeginn) auf 204,9 Mrd. Euro. Die Quote notleidender Kredite (non-performing-loans/NPL) stand unverändert bei 2,0 Prozent. Stärker als die Kundenkredite wuchsen die Kundeneinlagen, die um 7,6 Prozent auf 241,1 Mrd. Euro zulegten. Zuwächse bei den Einlagen gab es laut der Bank in allen Kernmärkten, insbesondere aber in Österreich und Tschechien. Das Kredit-Einlagen-Verhältnis lag bei 85 Prozent (90,2 Prozent per Ende 2022).