Erste Generalaudienz des Papstes nach Darmoperation

Nach seiner Darmoperation am 7. Juni hat Papst Franziskus die Generalaudienz auf dem Petersplatz geleitet. Franziskus zeigte sich in guter Verfassung und begrüßte die Gläubigen auf dem Platz vom Papamobil aus, in dem auch einige Kinder Platz nahmen. Die letzte Generalaudienz hatte am Tag der Operation selbst stattgefunden. Danach hatte sich Franziskus in das Gemelli-Krankenhaus begeben.

Bei der Generalaudienz dankte der Papst den Gläubigen, die trotz der Hitze auf ihn auf dem Petersplatz warteten. Er gedachte all jener, die unter dem Ukraine-Konflikt leiden. "Man leidet sehr viel in der Ukraine, das dürfen wir nicht vergessen", sagte der Pontifex.

Am heutigen Mittwoch fand die letzte Generalaudienz vor der Sommerpause statt. Der Tradition gemäß fallen die Generalaudienzen im Juli aus. Die nächste derartige Veranstaltung, die mit Zählkarte für alle Gläubigen frei zugänglich ist, findet am 9. August statt. Zuvor reist der Papst zum Weltjugendtag nach Lissabon.