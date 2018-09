Erste Festnahmen im Mordfall Kuciak in der Slowakei

Sieben Monate nach dem Mord an dem Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova hat die slowakische Kriminalpolizei NAKA aller Wahrscheinlichkeit nach den oder die Auftragsmörder festgenommen. Das berichtete die slowakische Tageszeitung Dennik N am Donnerstag auf ihrer Webseite unter Berufung auf Polizeikreise.

Demnach sind auf Anweisung der zuständigen Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Donnerstag insgesamt acht Personen in der Südslowakei festgenommen worden. Derzeit würden noch mehrere Hausdurchsuchungen in der Kleinstadt Kolarovo laufen, so die Zeitung. Einzelheiten wollte die Polizei vorerst nicht veröffentlichen.