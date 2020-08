Erste Corona-Ampelschaltung unmittelbar vor Schulstart

Die Corona-Ampel mit vier Farbstufen und daraus resultierenden Maßnahmen für betroffene Regionen soll wie geplant unmittelbar vor Schulbeginn in Betrieb gehen.

"Ampel ist voll im Zeitplan"

Welche Maßnahmen bei welcher Farbstufe ergriffen werden, ist damit weiterhin nicht bekannt. In dem Bericht von "oe24.at" hieß es, "Gelb" würde eine "Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen im öffentlichen Bereich und Indoor-Veranstaltungen nur mehr unter 200 Personen", bedeuten.

Die Corona-Kommission aus 19 Experten war vor zwei Wochen erstmals zusammengetreten und arbeitet vorerst in einem internen Probebetrieb an der Ampel und daraus resultierenden Empfehlungen an die Politik. Die Funktion des rechtlich als "Paragraf-8-Kommission" definierten Gremiums ist jedoch ohnehin nur eine beratende, die Entscheidung über Maßnahmen wird am Ende immer die Politik treffen. Die erste öffentliche Ampelschaltung hatte Anschober für Anfang September angekündigt.