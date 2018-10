Erste Comic Con im Ländle

Fantasy-Nerds waren auf gemeinnütziger Mission.

DORNBIRN Lichtschwerter der Jediritter prallen aufeinander, die Zauberer von Hogwarts reiten auf ihren Besen und Super Mario jagt seiner Prinzessin hinterher. Szenen die in Vorarlberg für viele vielleicht etwas skurril scheinen, standen vergangenes Wochenende in Dornbirn auf der Tagesordnung. Vorarlbergs erste Fantasy-Messe “Comic Con” öffnete letztes Wochenende ihre Tore in der Messehalle 11 in Dornbirn und lockte unter anderem mit internationalen Cosplay-Darstellern und Schauspielern Stanislav Yanevski (Viktor Krum aus Harry Potter) und die Star-Wars-Darsteller Alan Austen (Sturmtruppler), Femi Taylor (Twilek Slave Oola), Brian Wheeler (Ewok) sowie Pam Rose (Leesub Sirln). Nach der Eröffnungszeremonie wurde es gleich actionreich bei einem Lichtschwerter-Kampf. Neben der Bühne wurde zwischenzeitlich ein Ring aufgebaut und das Publikum wurde beim GEW-Wrestling unterhalten.