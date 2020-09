Mit viel Applaus ist am Freitagabend die erste Burgtheater-Premiere unter Corona-Bedingungen zu Ende gegangen. Direktor Martin Kusej inszenierte Calderons "Das Leben ein Traum" als über dreistündige düstere Auseinandersetzung über das Verhältnis von Traum und Wirklichkeit, die Versuchung der Macht und die Natur des Menschen, die ihn vom Tier kaum unterscheidet.

Das Burgtheater setzt auf einen "dynamischen Saalplan" mit jeweils einem freien Platz zwischen gemeinsamen Besuchergruppen. In dem Haus, das sonst einen Fassungsraum von 1.175 Sitzplätzen, 85 Stehplätzen und 12 Rollstuhlplätzen aufweist, waren nach Angaben des Theaters 691 Besucherinnen und Besucher bei der ersten Vorstellung einer Saison, deren Bedingungen sich rasch ändern können. Bereits ab 1. Oktober müssen die Masken, so die Corona-Ampel weiter auf gelb steht, auch während der Vorstellung aufbehalten werden. Vorläufig wird per Tonband nur die Empfehlung dazu ausgesprochen.