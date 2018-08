Erste Ausstellung über Höhlendrama in Thailand

Acht Wochen nach dem glücklichen Ende ist das Höhlendrama von Thailand jetzt bereits Stoff für eine erste Ausstellung. In einer der großen Shopping Malls von Bangkok wird die Geschichte der Rettung einer Buben-Fußballmannschaft nacherzählt. Dabei können Besucher auch selbst in eine nachgebaute Höhle klettern.

Zudem gibt es neben vielen technischen Geräten auch Briefe zu sehen, die die zwölf eingeschlossenen Buben an ihre Eltern schrieben. Die interaktive Ausstellung, die vom thailändischen Kulturministerium entwickelt wurde, ist in sieben Abschnitte eingeteilt. Einer davon erinnert auch an den thailändischen Taucher, der bei den Vorbereitungen zur Rettungsaktion ums Leben kam – der einzige Tote des Dramas. Die Ausstellung geht später aufs Tour durchs ganze Land. Inzwischen wird in Thailand auch schon an einem Museum gebaut, das an die Rettung erinnern soll.