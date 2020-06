Erschießung eines autistischen Palästinensers "Tragödie"

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Erschießung eines autistischen Palästinensers durch israelische Polizisten als Tragödie bezeichnet. Die Regierung erwarte nun das Ergebnis einer Untersuchung des Justizministeriums, sagte er am Sonntag. Zuvor hatte er sich zu dem Vorfall am 30. Mai nicht zu Wort gemeldet.

Netanyahu sagte, was mit dem Mann passiert sei, sei eine Tragödie. Er sei vermutlich für militant gehalten worden, in einer hochgradig sensiblen Gegend. Palästinenser hatten die Tötung als "Kriegsverbrechen" verurteilt. In sozialen Medien wurde die Tat mit dem brutalen Tod des Schwarzen George Floyd in den USA verglichen, der Ende Mai bei einem Polizeieinsatz starb.