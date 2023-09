Eröffnung: Montessori Kindergarten „Sunnahüsle“

Am Samstag, dem 30. September 2023, von 11 bis 16 Uhr lädt der Montessori Kindergarten „Sunnahüsle“ in der Bergmannstraße 6 zum Eröffnungsfest des neuen Standorts in Hohenems ein.

Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen, das neue Haus mit großzügigem Garten zu erkunden, die Montessori-Pädagogik in Aktion zu erleben und wertvolle Gespräche mit Eltern, Kindern und Pädagoginnen zu führen. Die Feierlichkeiten werden musikalisch von Quadro Ernst begleitet. Geboten werden auch kreative Bastelstationen für die jüngsten Besucher sowie kulinarische Genüsse für alle.

Die Entstehung dieses Kindergartens ist das Ergebnis einer beeindruckenden Gemeinschaftsleistung. Der Vorstand, engagierte Eltern und Pädagoginnen haben frei nach dem Montessori-Prinzip „Hilf mir es selbst zu tun“ dieses Projekt in kürzester Zeit mit großem Einsatz umgesetzt.

Das Team freut sich darauf, mit Ihnen diesen Meilenstein zu feiern und gemeinsam den neuen Montessori Kindergarten in Hohenems einzuweihen.