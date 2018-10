Eröffnung Kaschmir Club.Bar

Vergangene Woche fand die Eröffnung des Kaschmir Club.Bar im Otten-Areal statt.

Das neueste Projekt von Wirtschaftspark-Betreiber Christian Otten und MO Catering überzeugt durch Qualität, Luxus und einem klaren Wohlfühl-Ambiente. Bürgermeister Dieter Egger und Wirtschaftsstadtrat Arno Gächter gratulierten herzlich zum gelungenen Start. Der Kaschmir Club kann für private oder geschäftliche Feiern jederzeit gemietet werden, für die Öffentlichkeit ist er monatlich in der Veranstaltungsreihe „Kaschmir and Friends“ für einen Abend geöffnet. Der erste Termin findet bereits am 25. Oktober 2018 statt; hier spielen die Souljackers ein Konzert bei freiem Eintritt. Hingehen lohnt sich!