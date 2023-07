Eröffnung des „Gagglawegs“

In 11 Gemeinden werden Kurzwanderungen für Kinder mit Steinschaf Erna geboten

Fast jede Gemeinde im Montafon bietet einen „Gagglaweg“ in ihrer Gemeinde an. Das sind kurze Wanderungen, bei denen die Kinder vom Steinschaf Erna begleitet werden. Und jeder der 11 verschiedenen Gagglawege steht unter einem anderen Motto. So gibt Erna beispielsweise in Schruns einen Einblick in Kunst und Kultur, während Tschagguns im Zeichen des Sports steht. „Das spezielle an diesem, EU Leader Projekt ist, dass keiner der Wege extra geschaffen werden musste und auch Nichts Neues dazu extra aufgebaut werden musste. Lediglich das Druckmaterial und das Zubehör, welches notwendig ist, um die verschiedenen Rätsel zu lösen, wurden durch den Montafon Tourismus angeschafft“, erklärt der Leiter des Montafon Tourismus Manuel Bitschnau.

Vorhandenes nützen

Und in dieselbe Kerbe schlägt auch Projektleiter Andreas Marent. Bereits vor 10 Jahren wurde mit dem Konzept begonnen. Vor einem guten Jahr ging es so richtig los und viele engagierte Leute halfen mit Ideen und Planungen. Zur Eröffnung am vergangenen Donnerstag kamen zwei Klassen der Volksschule Tschagguns. Die Kinder wurden in Kleingruppen aufgeteilt und durften exemplarisch drei Stationen durchspielen, Dabei hieß es bei einer Station „Augen auf!“. Mit kleinen Ferngläsern mussten die kleinen Besucher versteckte Tennisbälle auf dem Gelände des Tennisplatzes suchen. Bei der Sprungschanze wurden Skisprungskier geschätzt und mit einem Maßband abgemessen. Und beim Aktivpark gab es einen Wettlauf gegen die Zeit, indem man in einem Parcours möglichst schnell alle Steine berührt.

Stationsbetrieb