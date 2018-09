Eröffnung der neuen Leichtathletik Schul- und Trainingsanlage und ASVÖ-Familiensporttag

Die Stadt Hohenems lädt am Samstag, dem 9. September 2018, ab 15.45 recht herzlich zur Eröffnung der neuen Leichtathletik Schul- und Trainingsanlage ein. Zeitgleich findet der ASVÖ-Familiensporttag in Hohenems statt.

Die Sportanlage wurde in den vergangenen Monaten teilweise saniert und neu errichtet. Sie ist eine wichtige Einrichtung für den Schulsport, genauso wie für die Sektion Leichtathletik der Turnerschaft Hohenems. Das integrierte Multifunktionsspielfeld ist zudem ein weiteres tolles Sportangebot für alle Sporttreibenden in Hohenems.

Sportlandesrätin Barbara Schöbi-Fink und Bürgermeister Dieter Egger werden die neue Anlage mit Grüßen an die Bevölkerung eröffnen, die Segnung obliegt Pfarrer Thomas Heilbrun.