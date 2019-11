Eröffnung der Eisarena-Hohenems

Vergangenen Sonntagabend wurde unter großer Beteiligung der Bevölkerung der Eisplatz neu eröffnet.

Hohenems. Rund 1,44 Millionen Euro ließ es sich die Stadt kosten, die Eisarena auf den neuesten Sicherheitsstand zu bringen. Nicht nur die feierliche Eröffnung stand an, der SC Hohenems spielte gegen die Silz Bulls und gewann das Match zur Feier des Tages mit einem Endstand von 8:2. Zu Spielbeginn warf Bgm. Dieter Egger den Puck ein und gab damit den Platz frei.

Die Arbeiten konnten während der Sommerferien durchgeführt werden. Neben dem Austausch des bestehenden Turnhallenbodens durch einen neuen, flächenelastischen Sportbodenbelag, wurde auch die Hallendecke inklusive Beleuchtung erneuert. Brandschutztüren und die Erneuerung der Absturzsicherungen sorgen für zusätzliche Sicherheit am Platz. Außerdem investierte die Stadt in eine neue Warmwasseraufbereitungsanlage für die Duschräume. Sichtlich erfreut zeigte sich auch SR Friedl Dold über die gelungenen Umbauten und damit besseren Bedingungen für Spieler und Fans. Für die Arbeiten wurde die Sommerpause genutzt, so dass die Saison nun pünktlich sowohl für den Publikumslauf, als auch für spannende Begegnungen der Kampfmannschaft eröffnet werden konnte. Vertreter der Stadt und eine große Fangemeinde feierten ihren HSC und den neu sanierten Platz, der nun sicherer und attraktiver denn je auf zahlreiche Gäste wartet.