Was passiert mit all dem alten Eisen in unseren Flüssen? Vielleicht sind sie dem ein oder anderen schon aufgefallen oder Sie haben sich diese Frage selbst schon gestellt?

Der Kunstsschaffende Andreas Rädler liefert die Antwort und lädt dazu alle Interessierten am Samstag, dem 12. Oktober 2019, ab 16 Uhr nach Hohenems zur Eröffnung der Dezennium-Ausstellung „Flusskinder“ in die Bahnhofstraße 13 ein.

„Es lebe das Achkind!“ Porträt und Geburtsstunde – ein Querschnitt durch zehn Jahre des kreativen Schaffens: Andreas Rädler eröffnet nun ganz offiziell seine Ausstellung. Der Eintritt ist frei. Nach einem kleinen Umtrunk führt der Künstler persönlich durch die Freiluftausstellung und gibt so manch skurrile Geschichte zur Herkunft und Entstehung seiner Werke preis.

Weitere Informationen unter www.wahrlich-schoenes.at und www.facebook.com/vorarlberger.eisenkunst.andreas.raedler!