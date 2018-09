Ernüchterung bei ÖFB-Teamspielern nach 0:1 gegen Bosnien

Bei Österreichs Fußball-Teamspielern hat sich am Dienstag große Ernüchterung breitgemacht. Nach zumeist vielversprechenden Testspielen ging der Nations-League-Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina mit 0:1 verloren, womit für den angepeilten Gruppenplatz eins wohl drei Siege aus den drei ausstehenden Partien nötig sind.

Dieser Meinung schloss sich Sebastian Prödl an. “Noch ist nichts verloren. Wir haben noch drei Partien, davon zwei daheim”, erinnerte der Steirer. “Wir haben immer noch zwei Bewerbe, in denen wir gute Chancen haben, uns für die EM zu qualifizieren.”

Um es zur EURO 2020 zu schaffen, müsse man aus dem Auftritt in Zenica die richtigen Lehren ziehen. “Wir haben den Gegner mit unseren eigenen Fehlern stark gemacht. In solchen Stadien gegen solche Mannschaften bestehst du nur, wenn du die Oberhand in den Zweikämpfen hast, und die haben wir vermissen lassen”, erklärte Prödl.

Man habe in beiden Hälften jeweils gute erste 20 Minuten absolviert, dann aber den Faden verloren. “Die Niederlage ist nicht den Bosniern zuzuschreiben, die müssen wir uns selbst ankreiden”, ärgerte sich der Watford-Legionär. “Das war heute keine Eigenwerbung, sondern eine Lehrstunde – keine Lehrstunde von den Bosniern, sondern, wie man es am besten nicht mehr machen soll.”

Die Nations-League-Gruppenphase wird im November mit den Partien gegen Bosnien (15./heim) und Nordirland (18./auswärts) abgeschlossen. Gruppenplatz eins, der bei Punktegleichheit durch das direkte Duell ermittelt wird, berechtigt im Bedarfsfall zur Teilnahme am Nations-League-Play-off um ein EM-Ticket und zum Aufstieg in Liga A. Das Schlusslicht muss in Liga C und rutscht bei der Auslosung für die EM-Qualifikation in Topf drei.