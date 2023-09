Erntedank-Fest in der St. Josef Kirche

Erntedank in der Rankweiler Josefskirche mit der Kantorei Rankweil.

RANKWEIL. Am Sonntag, 8. Oktober findet ab 10 Uhr in der St. Josefs-Kirche in Rankweil eine Messfeier zum Erntedank statt. Die musikalische Gestaltung macht die Kantorei Rankweil unter der Leitung von Mag. Eva Hagen. Erntedank (oder auch Erntefest genannt) ist eine traditionelle Feier der Christen nach der Ernte im Herbst, um Gott für die Gaben der Ernte Dank zu erweisen und ist seit dem 3. Jahrhundert belegt. Alle sind eingeladen, auch Gabenkörbe, Früchte, etc. zur Segnung mitzubringen.VN-TK