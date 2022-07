Ernte trotz Hitze großteils gesichert

Die Hitze setzt derzeit auch der Landwirtschaft zu. Ertragsverluste sind nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer (LKÖ) nicht auszuschließen, gewichtige Einbußen befürchtet man vorerst jedoch nicht. Das hänge stark an den unterschiedlichen Pflanzenkulturen und Anbauregionen, erklärte LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger gegenüber der APA. Während die Getreideernte überwiegend abgesichert sei, bestehe für die Herbstkulturen durch die aktuelle Wetterlage eine größere Gefahr.

"Im Osten wie dem Burgenland oder Teilen Niederösterreichs ist die Getreideernte großteils abgeschlossen, ebenso wie in den tiefen Lagen des Westens", so der LKÖ-Funktionär. "Die enorme Hitze hat in diesen Regionen somit keine Auswirkungen mehr auf Kulturen wie Weizen, Roggen, Gerste und Raps."