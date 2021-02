Erneuter Lockdown in Auckland nach einem Infektionsfall

Nach dem Auftreten eines neuen Corona-Infektionsfalls in Auckland hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern einen erneuten Lockdown für die Millionen-Metropole angeordnet. Die neuen Beschränkungen hätten ab Sonntag Gültigkeit und blieben für mindestens eine Woche in Kraft, sagte Ardern am Samstag. In dieser Zeit dürfen die Bewohner Aucklands ihre Wohnungen nur verlassen, um dringende Einkäufe zu erledigen oder zur Arbeit zu gehen.

Schulen sowie alle nicht lebensnotwendigen Geschäfte bleiben während des Lockdowns geschlossen. Die Ein- und Ausreise aus der 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt wird eingeschränkt. Für den Rest des Landes gelten Einschränkungen der zweiten Stufe. Dazu zählen etwa Kontaktbeschränkungen.

In Auckland hatte es erst vor knapp zwei Wochen einen dreitägigen Lockdown gegeben. An diesem Samstag sei erneut ein Corona-Infektionsfall nachgewiesen worden, der in keinem Zusammenhang mit anderen bekannten Ansteckungsfällen der vergangenen zwei Wochen stehe, sagte Ardern. Die einzige Verbindung zwischen dem neuen Infektionsfall und anderen Fällen sei eine Schule im Süden von Auckland.

Ardern kritisierte, dass sich zu viele Menschen über die Vorgaben zur Selbstisolation hinwegsetzten, nachdem sie Corona-Symptome aufwiesen. Im Fall der neu aufgetretenen Infektion sei der oder die Betroffene noch am Freitag bei einem Arzt und anschließend im Fitnessstudio gewesen. "Es ist frustrierend", sagte Ardern.

Ardern betonte, dass die Behörden die Möglichkeit hätten, Regelbrecher zur Verantwortung zu ziehen. Allerdings sei es das wichtigste Ziel der Behörden, dass Menschen mit Corona-Symptomen sich meldeten. "Was wir immer abwägen werden, ist: Schaffen wir ein Umfeld, in dem die Menschen offen und ehrlich sind?", sagte Ardern. "Wir haben es hier mit jungen Menschen zu tun, und wir bitten sie darum, ihr ganzes Leben mit uns zu teilen. Es ist sehr wichtig, dass wir eine Situation haben, in der die Menschen fähig und willens sind, das zu tun."

Neuseeland gilt international als eines der Vorbilder im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Seit dem Auftreten der ersten Infektionsfälle sind in dem Inselstaat nur 25 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.