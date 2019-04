Erneute Zeugeneinvernahme im Linz/Bawag-Prozess

Nach langer Pause ist im Swap-Prozess zwischen der Stadt Linz und der BAWAG am Handelsgericht Wien wieder ein Zeuge einvernommen wurden. Das Zivilverfahren läuft mit mehreren Unterbrechungen bereits seit dem Jahr 2013. Richter Andreas Pablik hat am Mittwoch auf Antrag der Stadt Linz das Widerklageverfahren der BAWAG unterbrochen und verhandelt nun die Klage der Stadt.

Der von der BAWAG bezifferte Streitwert lag zuletzt bei mehr als 500 Mio. Euro. Der Rechtsstreit selbst hat bereits im November 2011 mit einer Klage der Stadt Linz gegen die BAWAG auf die Zahlung von 30,6 Mio. Schweizer Franken (27,2 Mio. Euro) plus Zinsen und Kosten begonnen. Durch die Unterbrechung der BAWAG-Widerklage könne bei den Gerichtskosten für die aktuell geplanten Verhandlungen durchaus “eine Ersparnis von 500.000 Euro bis 1 Mio. Euro erreicht werden”, sagte Richter Pablik am Mittwoch. “Das kann für die Stadt Linz relevant sein.” Der Richter gab dem entsprechenden Unterbrechungsantrag der Linzer statt.

Der am Mittwoch befragte Zeuge ist noch immer bei der BAWAG beschäftigt. Er war im Jahr 2007 nach eigenen Aussagen nicht in die Angebotslegung für den Swap 4175 involviert. Dies sei damals von der Landesdirektion in Oberösterreich und nicht von der Zentrale in Wien übernommen worden, sagte er auf Nachfrage des Richters. Damals hätten die Gemeindeordnungen und auch das Statut der Stadt Linz keine Genehmigungspflicht für Swap- und andere Derivatgeschäfte durch den Gemeinderat vorgesehen. Dies habe sich dann 2011 und 2012 geändert. Das Thema sei aber bis heute “quasi eine Baustelle.”