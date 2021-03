Erneute hdgö-Forderung nach Öffnung des "Hitler-Balkons"

Der im allgemeinen Sprachgebrauch "Hitler-Balkon" genannte Altan der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz sollte künftig für Besucher zugänglich gemacht werden. Dafür macht sich die Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich (HdGÖ), Monika Sommer, erneut stark. "Ein Betretungsverbot wie bisher ist kein angemessener Umgang", so die hdgö-Chefin zur Deutschen Presse-Agentur (dpa). Bereits vor zwei Jahren hatte das Haus zu einem Ideenwettbewerb zur Nutzung des Altans aufgerufen.

Das hdgö bespielt die Ausstellungsfläche vor dem "Hitler-Balkon". Sie wurde mit der Eröffnung im Herbst 2018 in Alma Rosé-Plateau umbenannt. Der Altan selbst blieb seit 1945 aber nahezu durchgängig geschlossen. Über eine etwaige Öffnung dachte Sommer in den vergangenen Jahren bereits mehrfach nach. "In einem ersten Schritt sollte es Führungen für angemeldete Interessierte geben", sagte sie nun.