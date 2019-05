Erneut weiße Tiger-Drillinge im "Weißen Zoo" in NÖ

Im "Weißen Zoo" in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) sind erneut weiße Tiger-Drillinge geboren worden. Erstmals waren es nur männliche Junge. Mama "Burani", die schon einmal Fünflinge zur Welt gebracht hatte, "sorgt sich liebevoll um ihre kleine Bande", hieß es anlässlich der Präsentation der "kerngesunden" Tiere mit den Namen "Hector", "Pascha" und "Zeus" am Dienstag.

Die Drillinge wogen bei ihrer Geburt am 7. Mai etwa ein Kilo, nach einem halben Jahr werden sie bereits 70 Kilo auf die Waage bringen. “Derzeit stehen nur zwei Dinge auf dem Tagesplan: Trinken und schlafen”, hieß es. Die Tragezeit beträgt rund 110 Tage, Muttermilch trinken die Jungen etwa zwei Monate lang, ehe sie auf Fleisch umsteigen.

Vater ist der 190 Kilo schwere “Samir”. Innerhalb von acht Jahren sind im “Weißen Zoo” Kernhof 30 weiße Tiger-Babys von drei verschiedenen Blutlinien und zwei Mutterkatzen geboren worden. “Jeder Abgang erfolgt kostenlos und nur an ausgewiesene Zoos oder im Tauschwege mit anderen Tieren”, wurde betont. Im Vorjahr wurden drei weibliche weiße Tiger-Drillinge geboren, der Nachwuchs aus 2018 ging an einen Zoo in der Schweiz. Zwei Vierlinge aus 2017 kamen nach Südkorea – der weiße Tiger war das Maskottchen der Olympischen Winterspiele 2018. Tierischer Nachwuchs aus dem “Weißen Zoo” lebe auch in Deutschland, Tschechien und in einem Privatzoo des Kronprinzen des Emirats Fudschaira.

“Weiße Tiger sind die einzigen Tiger mit eisblauen Augen; sie sind aber keine Albinos (die haben rote Augen, Anm.), sondern durch die Umlegung von einem einzigen Gen mit einem weißen Fell ausgestattet”, wurde erläutert. Die Tiere sind im “Weißen Zoo” von einem offenen Verandasteg ohne Glas- und Gitter-Sichtbehinderung zu sehen. “Swimmingpools, Wasserfälle, Naturgarten und die ruhige Umgebung tragen sicher dazu bei, dass der ‘Weiße Zoo’ in Kernhof die weltweit erfolgreichste Zuchtstation für diese sensible Spezies ist”, wurden die Zoodirektoren Herbert Eder und Rainer Zöchling zitiert.