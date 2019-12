Erneut tödlicher Tigerangriff in Indonesien

Auf der indonesischen Insel Sumatra ist es Medienberichten zufolge erneut zu einer tödlichen Begegnung zwischen Tiger und Mensch gekommen. Die zerstückelten Überreste einer jungen Frau seien am Freitag unweit einer öffentlichen Badestelle im südlichen Bezirk Muara Enim gefunden worden, berichtete das lokale Nachrichtenportal "Tribun Sumsel" am Wochenende.

Vertreter der Naturschutzbehörde gingen davon aus, dass ein Tiger die 30-Jährige zerfleischt hatte. Die Badestelle befindet sich nahe dem geschützten Waldgebiet, in denen der seltene Sumatra-Tiger lebt.

Besonders tragisch: Ein Onkel des Opfers berichtete dem Portal "Kompas.com", zuvor auf dem Kaffeefeld einem etwa zwei Meter langen Tiger begegnet zu sein. Er habe das Raubtier mit beruhigendem Reden überzeugt, sich von ihm abzuwenden und "woanders nach Beute zu suchen". Entsetzt habe er später erfahren, dass der Tiger daraufhin offenbar seine Nichte an dem nahe gelegenen Badeplatz angefallen habe. Seit November hat es mit dem jüngsten Opfer in der Provinz fünf Tote und zwei Verletzte durch mutmaßliche Tiger-Angriffe gegeben, zumeist auf den Kaffeeplantagen in Waldnähe. Unklar ist, ob stets dasselbe Tier oder verschiedene Tiger angriffen.