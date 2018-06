Erneut Starkregen in Vorarlberg angekündigt

Nach den gestrigen Unwettern in Vorarlberg geht es heute kühl und regnerisch weiter. Die Warnung vor Starkregen der Landeswarnzentrale bleibt aufrecht.

Der Wetterdienst ZAMG warnt außerdem in den kommenden Stunden vor Starkregen in den Bezirken Dornbirn und Bregenz. “Achtung, die erwarteten Regenmengen können zu Schäden führen, unter anderem hervorgerufen durch Murenabgänge, Unterspülungen und Überschwemmungen sowie Wassereintritte in Kellern. Beeinträchtigungen im Verkehrswesen sind möglich”, heißt es auf der Webseite des ZAMG.