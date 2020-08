Erneut Schlagabtausch zwischen Israels Armee und Hamas

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht auf Dienstag erneut Ziele der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen beschossen. Die Luftangriffe auf unterirdische Anlagen der Hamas seien eine Reaktion auf Attacken mit Ballons mit Brand- und Sprengsätzen auf israelisches Gebiet, teilte die Armee mit. Laut Hamas gab es weder Tote noch Verletzte.

Wegen der massiven Spannungen zwischen Israel und der Hamas hält sich derzeit offenbar eine ägyptische Vermittler-Delegation in der Region auf. Sie soll am Montag mit Hamas-Vertretern zusammengekommen sein. Später sollte die Delegation auch Gespräche mit Vertretern Israels und der Palästinenserführung im Westjordanland führen. Es werde erwartet, dass die Delegation nach Abschluss dieser Gespräche erneut in den Gazastreifen komme, sagte der Hamas-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP.