Erneut Proteste in Frankreich gegen Macrons Pensionsreform

In Frankreich sind neue Proteste gegen die umstrittene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron angelaufen. Nahe der Stadt Toulouse im Südwesten des Landes blockierten Demonstranten am frühen Donnerstagmorgen eine Autobahn sowie ein Busdepot in der bretonischen Stadt Rennes, wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete. Züge fielen aus, einige Schulen blieben geschlossen, Müll türmte sich in den Straßen. Für den weiteren Tagesverlauf waren zahlreiche Demonstrationen geplant.

Einer der umstrittensten Punkte der Reform ist die Anhebung des Pensionsantrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Am Mittwoch hatte Macron in einem Fernsehinterview sein Vorhaben verteidigt und gesagt, bis Jahresende sollten die Änderungen in Kraft gesetzt werden.

Seit die Pläne bekannt wurden, kam es immer wieder zu Generalstreiks und Demonstrationen, die meist friedlich verliefen. Seit aber Macrons Regierung die Reform in der vergangenen Woche durch einen Verfahrenskniff unter Umgehung einer Abstimmung im Parlament in die Wege geleitet hat, hat der Widerstand gegen das Vorhaben an Schärfe gewonnen. In den vergangenen Nächten gab es etwa in Paris und anderen Städten spontane Proteste, bei denen auch Mülltonnen angezündet wurden und es zu Zusammenstößen mit der Polizei kam.

Derzeit liegt das Pensionsantrittsalter in Frankreich bei 62 Jahren. Tatsächlich beginnt der Ruhestand im Schnitt aber später: Wer für eine volle Pension nicht lange genug eingezahlt hat, arbeitet länger. Mit 67 Jahren gibt es dann unabhängig von der Einzahldauer Pension ohne Abschlag - dies will die Regierung beibehalten, auch wenn die Zahl der nötigen Einzahljahre für eine volle Pension schneller steigen soll. Die monatliche Mindestpension will sie auf etwa 1.200 Euro hinaufsetzen. Mit der Reform will die Regierung eine drohende Lücke in der Pensionskasse schließen.