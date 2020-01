Erneut Feuer an derselben Adresse in Hargelsberg gelegt

In Hargelsberg (Bezirk Linz-Land) ist Montagabend erneut Feuer gelegt worden. Es ist der dritte Brand innerhalb einer Woche an ein und derselben Adresse. Diesmal brannte es in der Garage des Wohnhauses. Der 29-jährige Bewohner hatte die Flammen bemerkt, ein Nachbar, der die Feuerwehrsirene gehört hatte, war mit einem Feuerlöscher zur Hilfe geeilt, informierte die Polizei.

Dienstag vergangener Woche war am späteren Abend zuerst ein Holzstoß neben jenem Haus in Flammen aufgegangen, wenig später gloste der Sitz eines Autos, das auf dem Grundstück geparkt war. Ebenso wie Montagabend wurden Brandbeschleuniger an den Tatorten gefunden. Die Ermittlungen waren noch am Laufen.