Erneut Ermittlungen gegen Lead Horizon-Gründer

Der Gründer und Mehrheitseigentümer des Corona-Testkit-Anbieters Lead Horizon, Michael Putz, sieht sich mit neuen Vorwürfen konfrontiert. Nach einer Anzeige ermittelt die Wiener Wirtschaftspolizei wegen Untreue gegen den Unternehmer sowie wegen Untreue und Bilanzfälschung gegen eine Kollegin. Die Vorwürfe seien "so aus der Luft gegriffen", sagte Putz bei einem Hintergrundgespräch vor Medien am Freitag.

Beim Verdacht der Untreue nach § 153 Strafgesetzbuch geht es vor allem um angebliche Vermögensverschiebungen von der Lead Horizon zum neuen Unternehmen von Putz, der WePrevent Gesundheitsvorsorge GmbH. Putz soll demnach ein nicht näher genanntes Vermögen von einer Firma zur anderen verschoben haben, was er vehement bestreitet. Das Kernteam von Lead Horizon hatte dieses Unternehmen gegründet, meinte Putz, er habe aber dort keine "aktive Rolle" übernommen, sondern sei ein unterstützender "Business Angel". Erst als Lead Horizon am 1. Juli liquidiert wurde, habe WePrevent das operative Geschäft begonnen und sei somit nie in Geschäftsbeziehung gestanden, so Putz.